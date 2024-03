Jouons en famille ! Logonna-Daoulas, dimanche 14 avril 2024.

Jouons en famille ! Logonna-Daoulas Finistère

En partenariat avec l’Alsh Hopital Camfrout, la Ludothèque La cabane des p’tits lutins, Vivre au Pays de Daoulas et la boutique de jeux brestoise Ludik Addict / Le Temple du Jeu, l’association Log Ado organise une journée « Jouons en famille ! « .

Au programme, du jeu de société sous toutes ses formes et pour toute la famille, un espace d’escape game, des jeux en bois, du jeu de rôle, un espace « Bout’chou » pour les 0-3 ans et un espace restauration pour les petits et grands gourmands tenu par des jeunes qui ont un projet de séjour ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Salle Kejadenn

Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne assologado@gmail.com

L’événement Jouons en famille ! Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2024-03-20 par OT LANDERNEAU DAOULAS