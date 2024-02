Jouons en famille ! Salle des fêtes Liginiac, samedi 9 mars 2024.

Jouons en famille ! Salle des fêtes Liginiac Corrèze

La bibliothèque municipale de Liginiac organiseen partenariat avec l’association Chamboultou et Haute-Corrèze Communauté, une journée « Jouons en famille ! » avec au programme jeux de société, jeux en bois et jeu de piste à 11h et à 15h thème Harry Potter sur réservation.

A midi, repas partagé 0 0 EUR.

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 16:00:00

Salle des fêtes 8 Rue du Stade

Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine livres.liginiac@gmail.com

