Jouons de nos différences Dijon, 21 mai 2022, Dijon.

Jouons de nos différences Parc de la Colombière Cours Général de Gaulle Dijon

2022-05-21 13:30:00 – 2022-05-21 Parc de la Colombière Cours Général de Gaulle

Dijon Côte-d’Or

Sous l’impulsion de Madame Françoise Tenenbaum, Adjointe déléguée à la solidarité, aux affaires sociales et à la santé, le pôle handicap du CCAS de la Ville de Dijon a créé la journée festive “Jouons de nos différences”, organisée avec le concours de nombreuses associations locales.

Le premier rendez-vous a eu lieu au Parc de la Colombière le 6 mai 2006 avec 18 associations.

Depuis, l’objectif reste le même : sensibiliser le public aux différents handicaps de manière ludique en participant ensemble à des activités sportives, ludiques et culturelles.

De 2006 à 2019, “Jouons de nos différences” a grandi et s’est développée grâce à la participation d’associations et d’institutions de plus en plus nombreuses pour arriver à une quarantaine de partenaires. Et pourtant “Jouons de nos différences” a gardé un ton chaleureux, amical et sympathique.

“Jouons de nos différences” a également su se faire connaître auprès d’un très large public, de plus en plus important au fil des années.

jouonsdenosdifferences@ccas-dijon.fr https://www.jouonsdenosdifferences.fr/

