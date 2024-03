Jouons dans les règles ! Musée de la préfecture de police Paris, samedi 18 mai 2024.

Dans le cadre de l’exposition « Police et sport : esprit de corps, culture du corps », présentée au musée de la préfecture de Police du 7 mars au 22 septembre 2024, viens découvrir et comprendre comment la police parisienne agit pour que les évènements sportifs restent un moment de fête ! Lors de cette activité, tu découvriras le rôle des policiers dans et autour des stades, dans la lutte contre les paris dangereux, mais aussi contre le dopage.

Musée de la préfecture de police
4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève
75005 Paris
Paris 75005
Paris Île-de-France
Metro (10) Maubert-Mutualité
Bus : 24, 47, 63, 86, 87

