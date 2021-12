Kutzenhausen Kutzenhausen Bas-Rhin, Kutzenhausen Jouons comme autrefois Kutzenhausen Kutzenhausen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kutzenhausen

Jouons comme autrefois Kutzenhausen, 29 décembre 2021, Kutzenhausen. Jouons comme autrefois Kutzenhausen

2021-12-29 14:00:00 – 2021-12-29 17:00:00

Kutzenhausen Bas-Rhin Kutzenhausen EUR Un après-midi pour (re)découvrir le plaisir des jeux de société, en famille ou entre amis. Un après-midi pour (re)découvrir le plaisir des jeux de société, en famille ou entre amis. A 15h, déambulation sur la tradition du jouet et du cadeau. +33 3 88 80 53 00 Un après-midi pour (re)découvrir le plaisir des jeux de société, en famille ou entre amis. Kutzenhausen

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Kutzenhausen Autres Lieu Kutzenhausen Adresse Ville Kutzenhausen lieuville Kutzenhausen