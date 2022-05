Jouons classiques ! Bfm Centre-ville Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Jouons classiques ! Bfm Centre-ville, 8 juin 2022, Limoges. Jouons classiques !

Bfm Centre-ville, le mercredi 8 juin à 15:00

En famille, entre amis ou en solo, venez vous amuser avec nos jeux de société autour des mots et de la littérature. Pour les enfants (à partir de 6 ans), mais aussi pour les plus grands ! Dans le cadre de l’exposition [_Sacrés Classiques !_](https://bfm.limoges.fr/evenement/sacres-classiques) et en partenariat avec la magasin Sortilèges.

Accès libre

JEUX DE SOCIÉTÉ (tout public à partir de 6 ans) Bfm Centre-ville Bibliothèque francophone multimédia de limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T15:00:00 2022-06-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Centre-ville Adresse Bibliothèque francophone multimédia de limoges Ville Limoges lieuville Bfm Centre-ville Limoges Departement Haute-Vienne

Bfm Centre-ville Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Jouons classiques ! Bfm Centre-ville 2022-06-08 was last modified: by Jouons classiques ! Bfm Centre-ville Bfm Centre-ville 8 juin 2022 Bfm Centre-ville Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne