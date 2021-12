Jouons! Beethoven II Conservatoire de Musique de Genève, 14 janvier 2022, Genève.

Jouons! Beethoven II

du vendredi 14 janvier 2022 au dimanche 16 janvier 2022 à Conservatoire de Musique de Genève

Jouons! Beethoven, c’est l’intégrale des sonates pour piano de Beethoven, interprétées par les professeurs de piano du Conservatoire de Musique de Genève en 13 concerts, sur l’année 2021-2022 PROCHAINS CONCERTS : vendredi 14 & dimanche 16 janvier Vendredi 14 janvier, 18h : L’héritage de Haydn 1 • Sonate en Fa Majeur op 10 no. 2 : Hin Keong Lam • Sonate en la majeur op 2 no 2 : Juan David Molano Vendredi 14 janvier, 19h : L’héritage de Haydn 2 • Sonate en Sol Majeur op 49 no. 2 : Oriane Joubert • Sonate en Do Majeur op 2 no. 3 : Jean-Philippe Fonsalas • Sonate en do mineur op. 10 no. 1 : Adrian Kreda Dimanche 16 janvier 10h30 : Le tournant du siècle 1 • Sonate en sol mineur op 49 no. 1 : Julie Sturzenegger Fortier • Sonate op 54 en Fa Majeur : Miaomiao Li • Sonate op 22 en Si bémol Majeur : Christian Erbslöh Dimanche 16 janvier 11h30 : Le tournant du siècle 2 • Sonate op 14 no 2 en Sol Majeur : Marie Golfier • Sonate op 26 en La bémol Majeur : Antonio Pastor Otero Introduction aux concerts par Christophe Bitar, musicologue

Entrée libre

L' »Himalaya » du piano, les 32 sonates pour piano de Beethoven au Conservatoire de Musique de Genève!

Conservatoire de Musique de Genève Place de Neuve, 5 Genève Cité



