Jouons avec les tablettes ! Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois Catégories d’évènement: Lescure-d'Albigeois

Tarn

Jouons avec les tablettes ! Médiathèque de Lescure, 5 mai 2022, Lescure-d'Albigeois. Jouons avec les tablettes !

Médiathèque de Lescure, le jeudi 5 mai à 15:00

Pendant les vacances scolaires, Pauline vous invite à découvrir une ou plusieurs applications sur tablettes numériques. _Pour les 8 / 12 ans._

Sur inscription dans les médiathèques au 05 63 76 06 48.

Atelier numérique pour les 8/12 ans. Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T15:00:00 2022-05-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lescure-d'Albigeois, Tarn Autres Lieu Médiathèque de Lescure Adresse Route Saint-Michel, 81380 Lescure d'Albigeois Ville Lescure-d'Albigeois lieuville Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois Departement Tarn

Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lescure-dalbigeois/

Jouons avec les tablettes ! Médiathèque de Lescure 2022-05-05 was last modified: by Jouons avec les tablettes ! Médiathèque de Lescure Médiathèque de Lescure 5 mai 2022 Lescure-d'Albigeois Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois

Lescure-d'Albigeois Tarn