Vaucluse Visan EUR 10 10 Lecture de textes par la poétesse Hélène Dassavray suivie d’un atelier d’écriture animé par l’autrice. mediatheque-visan@orange.fr +33 4 90 41 96 31 https://visan-mairie.fr/2020/02/20/mediatheque/ Médiathèque 197 avenue Général de Gaulle Visan

