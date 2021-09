Toulouse Médiathèque Grand M Toulouse Jouons ! Avec les livres d’Émilie Vast Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

du mercredi 13 octobre au dimanche 12 décembre à Médiathèque Grand M

Cinq modules ludiques pour que le jeu invite à la lecture, pour que la lecture se prolonge dans le jeu. L’exposition est basée, sur les ouvrages Océan, le noir et les couleurs, Chamour, Il était un arbre,De papa en papa, De maman en maman et En t’attendant des éditions MeMo . Cinq modules ludiques pour que le jeu invite à la lecture, pour que la lecture se prolonge dans le jeu. L’exposition est basée, sur les ouvrages Océan, le noir et les couleurs, Chamour, Il était un a Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse

