du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Un jeu de l’oie géant vous est proposé en lien avec l’exposition : saurez-vous relever les défis, quizz et actions demandées ? Ce jeu est conçu pour petits et grands, en solo ou à plusieurs, afin de découvrir la collection du musée de l’AP-HP. **Informations et renseignements** au 01 40 27 50 05 ou sur [[contact.musee@aphp.fr](mailto:contact.musee@aphp.fr)](mailto:contact.musee@aphp.fr) **Lieu :** Hôpital Bicêtre, 78, rue du Général Leclerc – 94270 Le Kremlin Bicêtre – Bâtiment Mathieu-Jaboulay, porte 36 [_Plan à télécharger_](https://fr.calameo.com/read/004021827b02d7281090e)

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00

