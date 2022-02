Jouons au potager Arengosse, 20 avril 2022, Arengosse.

Jouons au potager Arengosse

2022-04-20 14:30:00 – 2022-04-20 17:00:00

Arengosse Landes Arengosse

EUR Des jeux et jouets pour nos jardiniers en herbe, des ateliers sur les légumes frais et un atelier cuisine légumes frais.

Avec la participation du Ludobus du Pays Morcenais, et de Virginie Roux diététicienne, collaboratrice pour INTERFEL

Pour tous, entrée libre.

Des jeux et jouets pour nos jardiniers en herbe, des ateliers sur les légumes frais et un atelier cuisine légumes frais.

Avec la participation du Ludobus du Pays Morcenais, et de Virginie Roux diététicienne, collaboratrice pour INTERFEL

Pour tous, entrée libre.

+33 7 76 17 03 55

Des jeux et jouets pour nos jardiniers en herbe, des ateliers sur les légumes frais et un atelier cuisine légumes frais.

Avec la participation du Ludobus du Pays Morcenais, et de Virginie Roux diététicienne, collaboratrice pour INTERFEL

Pour tous, entrée libre.

Arengosse

dernière mise à jour : 2022-01-31 par