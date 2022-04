Jouons au musée autour des “Trésors de Théodore” Musée Calbet, 14 mai 2022 18:00, Grisolles.

Nuit des musées Jouons au musée autour des “Trésors de Théodore” Musée Calbet Samedi 14 mai, 18h00

Soirée jeux de société dans le musée pour petits et grands enfants à partir de 8 ans à l’occasion de la sortie du jeu “Les Trésors de Théodore” en présence de son créateur.

Pour fêter la sortie du jeu “Les Trésors de Théodore”, nous vous invitons à venir jouer et partager un moment convivial en présence de son créateur et de l’équipe du musée qui vous accueilleront déguisés pour l’occasion !

Inspirés par les collections d’art et traditions populaires du musée Calbet et par son ouverture à la création contemporaine, les Editions Ludocom à Pompignan ont créé un jeu original de collections, d’observation et d’imagination pour 2 à 4 joueurs, dès 8 ans. Vous incarnerez un artiste-scénographe, sélectionné par le Musée Calbet pour mettre en valeur ses collections. En 3 expositions de la saison culturelle, vous tenterez d’attirer le plus de public. Mais les objets dans le musée et ses réserves sont convoités par d’autres artistes que vous. Il vous faudra faire parler votre créativité pour proposer des expositions qui feront la différence.

D’autres jeux de société autour des musées et de l’art seront à tester !

En partenariat avec les Amis du Musée et Ludocom

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

A travers la présentation de ses collections ethnographiques, techniques et artistiques, le musée Calbet propose à l’année une lecture vivifiante du patrimoine, alliant création contemporaine et regard historique. Un musée ouvert et vivant où s’expriment à l’année toutes les couleurs du patrimoine…

http://www.museecalbet.com

Saturday 14 May, 18:00

Across the presentation(display) of its ethnographic, technical and artistic collections, the Calbet museum proposes in year an invigorating reading of the heritage, alloying contemporary creation and historic look. A living and open museum where express themselves in year all colours of heritage… hearing impairment

Para celebrar el lanzamiento del juego “Tesoros de Theodore”, te invitamos a venir a jugar y compartir un momento agradable en presencia de su creador y el equipo del museo que le dará la bienvenida disfrazados para la ocasión!

Inspiradas en las colecciones de arte y tradiciones populares del museo Calbet y en su apertura a la creación contemporánea, las Ediciones Ludocom en Pompignan han creado un original juego de colecciones, de observación y de imaginación para 2 a 4 jugadores, a partir de 8 años. Usted será un artista-escenógrafo, seleccionado por el Museo Calbet para mostrar sus colecciones. En 3 exposiciones de la temporada cultural, intentará atraer a la mayor cantidad de público. Pero los objetos en el museo y sus reservas son codiciados por otros artistas además de usted. Tendrás que hacer que tu creatividad hable para proponer exposiciones que marcarán la diferencia.

¡Otros juegos de mesa alrededor de museos y arte serán para probar!

En colaboración con los Amigos del Museo y Ludocom

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Sábado 14 mayo, 18:00

15 rue Jean de Comère, 82170, Grisolles 82170 Grisolles Occitanie