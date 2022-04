Jouons au musée autour des “Trésors de Théodore” Musée Calbet, 14 mai 2022, Grisolles.

Pour fêter la sortie du jeu “Les Trésors de Théodore”, nous vous invitons à venir jouer et partager un moment convivial en présence de son créateur et de l’équipe du musée qui vous accueilleront déguisés pour l’occasion ! Inspirés par les collections d’art et traditions populaires du musée Calbet et par son ouverture à la création contemporaine, les Editions Ludocom à Pompignan ont créé un jeu original de collections, d’observation et d’imagination pour 2 à 4 joueurs, dès 8 ans. Vous incarnerez un artiste-scénographe, sélectionné par le Musée Calbet pour mettre en valeur ses collections. En 3 expositions de la saison culturelle, vous tenterez d’attirer le plus de public. Mais les objets dans le musée et ses réserves sont convoités par d’autres artistes que vous. Il vous faudra faire parler votre créativité pour proposer des expositions qui feront la différence. D’autres jeux de société autour des musées et de l’art seront à tester ! En partenariat avec les Amis du Musée et Ludocom _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Musée Calbet 15 rue Jean de Comère, 82170, Grisolles Grisolles Tarn-et-Garonne



2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:30:00