Caen Calvados Découvrez une toute nouvelle initiation aux jeux médiévaux dans l’enceinte du château de Caen les dimanches de l’été !Les dimanches 18 juillet, 1er et 15 août : Avec les animations GoPlay, plongez dans l’univers des chevaliers du Moyen Âge ! Maniement d’épées, tir à l’arc, jeux de crochetage…Les dimanches 25 juillet, 8 et 22 août : Avec les animations Aisling-1198, place aux jeux anciens ! Jeux de plateaux, jeux de plein air, jeux d’adresse… Prêts pour une partie de billotte, de tonneau ou de tablut ?

Accès libre et gratuit de 11h à 13h et de 14h à 18h. Animations pour les familles, dès 6 ans.

mdn@caen.fr +33 2 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr/

Accès libre et gratuit de 11h à 13h et de 14h à 18h. Animations pour les familles, dès 6 ans. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

