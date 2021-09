Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Rhône, Villefranche-sur-Saône Jouons au Caladrier aux Archives municipales ! Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Rhône

Villefranche-sur-Saône

Jouons au Caladrier aux Archives municipales ! Villefranche-sur-Saône, 19 septembre 2021, Villefranche-sur-Saône. Jouons au Caladrier aux Archives municipales ! 2021-09-19 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-19 18:15:00 18:15:00 Archives municipales Allée des Teinturiers (à côté de la Médiathèque)

Villefranche-sur-Saône Rhône Les Archives municipales vous proposent de (re)découvrir les dates clés de l’histoire caladoise grâce au Caladrier, un jeu de cartes qu’elles ont imaginé et conçu à partir d’archives locales. Puis, passez côté coulisses. archives@villefranche.net +33 4 74 07 23 89 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villefranche-sur-Saône Autres Lieu Villefranche-sur-Saône Adresse Archives municipales Allée des Teinturiers (à côté de la Médiathèque) Ville Villefranche-sur-Saône lieuville 45.98796#4.72071