Jouons à l’opéra Colmar, mardi 5 mars 2024.

Atelier jeune public proposé par l’Opéra national du Rhin.

Et si l’on quittait son coussin pour découvrir autrement l’univers de l’opéra et la danse ? Les équipes de l’OnR à Strasbourg, Mulhouse et Colmar proposent un jeu de piste et d’énigmes à travers les espaces de leur théâtre, avec à la clé une jolie surprise sur scène…

De 7 à 10 ans.

Pour les enfants, sans leurs parents. EUR.

Début : 2024-03-05 14:00:00

fin : 2024-03-05

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est theatre@ville-colmar.fr

