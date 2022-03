Jouons à la Parenthèse ! Aselqo Sainte Beuve Orleans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Jouons à la Parenthèse !

le vendredi 22 avril à 09:00

Jeu de rôles qui permet d’aborder d’une manière ludique en famille ou entre amis des questions liées à la parentalité.

Gratuit – sans inscription

Dans le cadre du carrefour des parents
Aselqo Sainte Beuve
Place Sainte Beuve 45100 Orléans

2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T11:00:00

