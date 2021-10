Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse, Indre Jouons à la Bibliothèque 8/10 ans Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Jouons à la Bibliothèque 8/10 ans Argenton-sur-Creuse, 10 novembre 2021, Argenton-sur-Creuse. Jouons à la Bibliothèque 8/10 ans 2021-11-10 – 2021-11-10

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse De nombreux animations sont proposés aux les enfants de 8 à 10 ans les bibliothèques du Pays d’Argenton tout au long de l’année.

Réservation au 02.54.24.27.01 Places limitées Jouons à la Bibliothèque 4/6 ans bib.infos@orange.fr +33 2 54 24 27 01 http://bibliothequesdupaysdargenton.opac3d.fr/ De nombreux animations sont proposés aux les enfants de 8 à 10 ans les bibliothèques du Pays d’Argenton tout au long de l’année.

Réservation au 02.54.24.27.01 Places limitées ©bibliothèqueargenton dernière mise à jour : 2021-10-13 par OT Vallée de la Creuse

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse Ville Argenton-sur-Creuse lieuville 46.58881#1.51635