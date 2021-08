Gien Gien Gien, Loiret Jounées Européennes du Patrimoine : visite de 6 lieux avec la SHAG Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Gien Loiret Gien Tout au long de ce week-end la SHAG vos propose de visiter 6 lieux chargés d’histoire à Gien. Venez découvrir des lieux inhabituels, devenez un hôtel privilégié. Par groupe de 10 personnes maximum, 5 créneaux horaires vous sont proposés : 10H, 11H, 15H, 16H, 17H. Voici la liste des sites à visiter :

– la chapelle de l’hôpital de Gien

– la grande cave de style gothique sous la butte du chateau

– une belle demeure bourgeoise rue de Bordeaux

– l’ancienne imprimerie Jeanne d’Arc puis du Journal de Gien,

– une maison ancienne rue de Bordeaux

Journées européennes du Patrimoine : visite de 6 lieux chargés d'histoire à Gien avec la SHAG. Adressez 1 mail à soc-historique.gien@orange.fr en précisant votre nom, le nombre de personnes, le créneau horaire, les lieux que vous souhaitez découvrir. Votre inscription vous sera confirmée en retour soc-historique.gien@orange.fr https://gien-tourisme-patrimoine.fr/

