Jounées Européennes du Patrimoine : Visite commentée de la ville Gien

Gien, le samedi 17 septembre à 10:00

Venir dans le Giennois, c’est profiter d’une terre riche de 4 Atouts magnifiques. Ressourcez vous au bord de la Loire, dernier fleuve sauvage de France. Découvrez la vie de château à travers celui de Gien et de Saint Brisson sur Loire. Enrichissez-vous de l’histoire de Gien et sa faïence de renommée internationale. Et enfin, émerveillez vos papilles au détours des vignes des Coteaux du Giennois. (programme de cette journée à venir)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00 2022-09-17T18:00:00

