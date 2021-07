Jounées européennes du Patrimoine : visite commentée de la ville de Gien Gien, 18 septembre 2021, Gien.

Jounées européennes du Patrimoine : visite commentée de la ville de Gien 2021-09-18 – 2021-09-18

Gien Loiret

Venir dans le Giennois, c’est profiter d’une terre riche de 4 Atouts magnifiques. Ressourcez vous au bord de la Loire, dernier fleuve sauvage de France. Découvrez la vie de château à travers celui de Gien et de Saint Brisson sur Loire. Enrichissez-vous de l’histoire de Gien et sa faïence de renommée internationale. Et enfin, émerveillez vos papilles au détours des vignes des Coteaux du Giennois.

Cette année, levez les yeux sur la cité Anne de Beaujeu. Partez pour une promenade conviviale dans les ruelles, entre Loire, château, Faience et église, face au plus beau point de vue de la cité.

Jounées européennes du Patrimoine : visite de ville commentée gratuite

info@gien-tourisme.fr +33 2 38 67 25 28 https://www.gien-tourisme.fr/

OT Gien

