Jounées Européennes du Patrimoine : Chasse au trésor à vélo sur les voies ligériennes Gien, 18 septembre 2021, Gien.

Gien Loiret

À travers un parcours dans les villes et villages proches de Gien, une chasse au trésor sera organisée autour des bâtiments culturels des sites.

Découverte de différents lieux aux travers d’une grande chasse au trésor suivant les routes ligériennes du Giennois : Saint Martin sur Ocre (église, éolienne, atelier Ocre et barbotine), Saint Brisson sur Loire (château, église, grotte de la Vierge), Saint Gondon, (église, lavoir), Gien (rue du Bordeau, rempart, église/château-musée)

De 6 à 90 ans, Places limitées

Départ plage du Berry le matin et retour en fin d’après-midi

Mise à disposition des vélos

sbordeauguibert@unicite.fr +33 7 64 22 68 89

