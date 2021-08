Gien GIEN Gien Jounées Européennes du Patrimoine : Chasse au trésor à vélo sur les voies ligériennes GIEN Gien Catégorie d’évènement: Gien

Jounées Européennes du Patrimoine : Chasse au trésor à vélo sur les voies ligériennes GIEN, 18 septembre 2021, Gien. Jounées Européennes du Patrimoine : Chasse au trésor à vélo sur les voies ligériennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à GIEN

À travers un parcours dans les villes et villages proches de Gien, une chasse au trésor sera organisée autour des bâtiments culturels des sites. Places limitées | Départ le matin et retour en fin d’après-midi De 6 à 90 ans Jounées européennes du Patrimoine : Chasse au trésor à vélo sur les voies ligériennes GIEN Place Jean-jaurès, Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gien Autres Lieu GIEN Adresse Place Jean-jaurès, Gien Ville Gien lieuville GIEN Gien