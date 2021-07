Joulik péniche spectacle, 15 octobre 2021-15 octobre 2021, Rennes.

Joulik

péniche spectacle, le vendredi 15 octobre à 20:30

Aux commandes de cet aéronef, ils sont trois à faire feu de tout bois : voix polyphoniques, cordes, percussions et autres instruments conducteurs pour les vibrations les plus sensibles. La chanteuse-accordéoniste Mélissa Zantman, le guitariste-mandoliste Robin Celse et la violoncelliste Claire Menguy explorent des paysages harmoniques et oniriques, inventent et collectent des langues qui se répondent et s’interpellent dans une joyeuse tour de Babel. Avec des mélodies vagabondes, des entrelacs de voix inspirées et des langues virevoltantes, Joulik rend le lointain à portée de main. Cet équipage, aguerri aux aventures des musiques du monde et au savant mélange de genres, vous offre une escapade aérienne, gonflant ses voiles de vents chauds qui caressent les rives méditerranéennes et brésiliennes, les contrées Balkaniques et les plaines d’Afrique. Une échappée belle à la fois émouvante, mélancolique et espiègle, où tout devient possible et où une folk-music à la poésie nomade résonne comme la promesse d’un chant universel. Production Péniche Spectacle dans le cadre du festival « Le Grand Soufflet ».

Payants (12.5€ – 14€)

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Rennes Ille-et-Vilaine



