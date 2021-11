Joulik Médiathèque municipale de Sénarens, 5 décembre 2021, Sénarens.

Joulik

Médiathèque municipale de Sénarens, le dimanche 5 décembre à 15:00

Une voix emportée vers des lames soufflées, des cordes agitées, frottées, pincées, quelques sons percutés … Joulik est un trio vocal et instrumental voguant entre chants traditionnels revisités et musiques créatives du monde. Par le jeu et l’expression, alliant virtuosité, simplicité, fougue et sensualité, il émane de leur musique des paysages lointains, remplis d’une grande émotion. La voix, empruntant des langues d’ici et d’ailleurs, se mêle aux couleurs de la guitare, du oud, du violoncelle, de la mandole, de l’accordéon et des percussions qui tour à tour nous embarquent subtilement dans des ambiances métissées, poétiques ou endiablées. Le concert de Joulik est un moment de partage, qui nous installe tout aussi bien dans la magie de l’écoute, que dans une irrépressible envie de danser.

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Médiathèque municipale de Sénarens SENARENS 31430 Sénarens Haute-Garonne



2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T16:30:00