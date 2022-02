JOULIK La Mesón, 14 mai 2022, Marseille.

JOULIK

La Mesón, le samedi 14 mai à 19:30

JOULIK (MUSIQUES NOMADES) Avec ses mélodies vagabondes, ses entrelacs de voix inspirées et ses langues virevoltantes, ce trio voyageur rend le lointain à portée de main et offre une escapade vers de nouvelles terres, en gonflant ses voiles des vents chauds qui caressent les rives méditerranéennes et sud-américaines, les contrées balkaniques ou encore les langues imaginaires. Aux commandes de cette aéronef, ils sont trois à faire feu de tout bois : voix, cordes, percussions et tout instrument conducteur pour les vibrations les plus sensibles. Nourri par ses racines, Joulik se lance alors dans d’enivrantes chevauchées en territoires inconnus, explore des paysages harmoniques et oniriques, invente et collecte des langues qui se répondent et s’interpellent dans une joyeuse tour de Babel. A la fois émouvante, mélancolique, espiègle, intimiste ou enjouée, cette folk-music à la poésie nomade résonne comme la promesse d’un chant universel. Distribution : Mélissa Zantman – voix, accordéon, percussions, kaval / Claire Menguy – voix, violoncelle / Robin Celse – chant, guitare, mandole, percussions. Découvrir : « Teaser Live au Petit Duc » : [https://www.youtube.com/watch?v=szT2-OM-fZo](https://www.youtube.com/watch?v=szT2-OM-fZo)… Album « Racines » – EPK : [https://www.youtube.com/watch?v=JRkd9o1irTg](https://www.youtube.com/watch?v=JRkd9o1irTg)… ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️ Billetterie ici : [https://urlz.fr/hn3U](https://urlz.fr/hn3U) ou par mail à [contact@lameson.com](mailto:contact@lameson.com). Attention places limitées ! ⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert) Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille



