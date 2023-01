Joulik – Festival au Fil des Voix 2023 Le 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Joulik – Festival au Fil des Voix 2023 Le 360 Paris Music Factory, 6 février 2023, Paris. Le lundi 06 février 2023

de 20h30 à 22h00

. payant Plein : 19€ Réduit : 17€ Le rendez-vous des grandes voix du monde. Le trio Joulik dessine ses carnets de voyages sonores comme une ode aux Ailleurs, aux langues mêlées et aux paysages imprégnés de parfum de liberté. Le nouvel opus, Racines, ancre ce cheminement dans un territoire imaginaire, une contrée sans frontière où la boussole s’affole du pourtour Méditerranéen à l’Océan Indien, des terres celtiques en rives balkaniques, d’embruns brésiliens en échos subsahariens. Un pays fantasmé, révélé au fil des voix et des cordes enlacées que Joulik essaime sous un arbre à palabres. Enraciné au cœur du monde… LINE-UP

Mélissa Zantman · chant, accordéon

Claire Menguy · chant, violoncelle

Robin Celse · chant, guitare, mandore, percussion ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE

Racines / Juin 2022 / La Clique Production / Socadisc Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris Contact : https://www.aufildesvoix.com/programmation/joulik/ https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://www.aufildesvoix.com/billetterie

Delphine Chomel

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le 360 Paris Music Factory Adresse 49 Rue Myrha Ville Paris lieuville Le 360 Paris Music Factory Paris Departement Paris

Le 360 Paris Music Factory Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Joulik – Festival au Fil des Voix 2023 Le 360 Paris Music Factory 2023-02-06 was last modified: by Joulik – Festival au Fil des Voix 2023 Le 360 Paris Music Factory Le 360 Paris Music Factory 6 février 2023 Le 360 Paris Music Factory Paris Paris

Paris Paris