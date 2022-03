Joule – Performance Musée nationale de Port Royal des Champs Magny-les-Hameaux Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines

Joule – Performance Musée nationale de Port Royal des Champs, 18 juin 2022, Magny-les-Hameaux. Joule – Performance

le samedi 18 juin à Musée nationale de Port Royal des Champs

**Performance – Danse** De Doria Belanger Dans cette performance au grand air, treize danseurs en solo, duo, trio ou quatuor nous promènent sur le site du Musée national de Port-Royal des Champs, déroulant une réflexion tout en mouvement sur l’énergie. Au coeur de ce spectacle mouvant, le corps ! Qu’il soit solaire, terrestre ou aérien, il incarne pleinement et rend sensibles les différentes énergies, tel un moteur originel. Une proposition de La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines et du Théâtre de Saint-Quentinen- Yvelines – Scène nationale — Chorégraphie Doria Belanger / En collaboration avec Romain Bertet, Jessica Bonamy, Mellina Boubetra, Camille Cau, Noé Chapsal, Nicolas Grosclaude, Johanna Faye, Max Fossati, Claire Malchrowicz, Julien Rossin / Création sonore Sourya Production Panorama / Coproduction la Commanderie – mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’Espace 1789 – scène conventionnée de Saint-Ouen, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale / Photo ©Léopold Bélanger

Gratuit – Sur réservation

Un performance au grand air pour explorer les multiples énergies du mouvement. Musée nationale de Port Royal des Champs 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T11:00:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-18T20:00:00 2022-06-18T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux, Yvelines Autres Lieu Musée nationale de Port Royal des Champs Adresse 78114 Magny-les-Hameaux Ville Magny-les-Hameaux lieuville Musée nationale de Port Royal des Champs Magny-les-Hameaux Departement Yvelines

Musée nationale de Port Royal des Champs Magny-les-Hameaux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magny-les-hameaux/

Joule – Performance Musée nationale de Port Royal des Champs 2022-06-18 was last modified: by Joule – Performance Musée nationale de Port Royal des Champs Musée nationale de Port Royal des Champs 18 juin 2022 Magny-les-Hameaux Musée nationale de Port Royal des Champs Magny-les-Hameaux

Magny-les-Hameaux Yvelines