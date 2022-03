JOULE – PERFORMANCE La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

JOULE – PERFORMANCE La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 18 juin 2022, ELANCOURT. JOULE – PERFORMANCE

le samedi 18 juin à La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines

De Doria Belanger Dans cette performance au grand air, treize danseurs en solo, duo, trio ou quatuor nous promènent sur le site du Musée national de Port-Royal des Champs, déroulant une réflexion tout en mouvement sur l’énergie. Au coeur de ce spectacle mouvant, le corps ! Qu’il soit solaire, terrestre ou aérien, il incarne pleinement et rend sensibles les différentes énergies, tel un moteur originel. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Performance – Danse De Doria Belanger La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T11:00:00 2022-06-18T13:00:00;2022-06-18T20:00:00 2022-06-18T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Route de Dampierre - CD58 Ville ELANCOURT lieuville La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/

JOULE – PERFORMANCE La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines 2022-06-18 was last modified: by JOULE – PERFORMANCE La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines 18 juin 2022 Élancourt La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT

ELANCOURT