Tarbes Tarbes 65000, Tarbes Jouk – Performance théâtrale de Militza Gorbatchevsky Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: 65000

Tarbes

Jouk – Performance théâtrale de Militza Gorbatchevsky Tarbes, 19 juin 2021-19 juin 2021, Tarbes. Jouk – Performance théâtrale de Militza Gorbatchevsky 2021-06-19 15:00:00 – 2021-06-19 TARBES 20 rue des Pyrénées

Tarbes 65000 L’artiste évoque son histoire personnelle à travers les souvenirs de la maison d’été familiale et de Jouk le chien.

Le dernier à qui l’on parle encore en russe. Toutes les 30 min / par groupe de 10 personnes

Entrée dans le respect des normes sanitaires en vigueur / Port du masque et jauge limitée atelier@atelier20.net http://www.atelier20.net/ L’artiste évoque son histoire personnelle à travers les souvenirs de la maison d’été familiale et de Jouk le chien.

Le dernier à qui l’on parle encore en russe. Toutes les 30 min / par groupe de 10 personnes

Entrée dans le respect des normes sanitaires en vigueur / Port du masque et jauge limitée

Détails Catégories d’évènement: 65000, Tarbes Étiquettes évènement : Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 20 rue des Pyrénées Ville Tarbes lieuville 43.23095#0.07027