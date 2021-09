JOUK DTR FEST’ 2021 / Hugo TSR Parc du Couloubleau (Jouques), 25 septembre 2021, Jouques.

JOUK DTR FEST’ 2021 / Hugo TSR

Parc du Couloubleau (Jouques), le samedi 25 septembre à 13:00

JOUK DTR FEST 2021 / Hugo TSR L’association Jeunesses des terres vous présente l’édition de son premier festival de culture urbaine Le samedi 25 septembre Parc du Couloubleau 13490 Jouques 13h 23h30 NON-STOP Prévente 5.99€ Sur place 7€ Gratuit pour les -12 ans ⚠Nombre de places limité Line Up concert : HUGO TSR (Rap) MOFAK (G-Funk) TRESSYM’ (Beat box) TEAZY ( Rap) Prévente : [https://www.weezevent.com/jouk-dtr-fest-2021-hugo-tsr](https://www.weezevent.com/jouk-dtr-fest-2021-hugo-tsr) La journée Au programme : – Château Gonflable / Cible Géante – Baby foot – Initiation et duels de petit-ponts avec Brian Morales, double champion de ?? 2016 et 2017 de footfreestyle – Graffiti : réalisation d’une fresque géante de 60 mètres de longueur + initiation graff avec l’association Or norme – Maquillage pour les enfants – Open mic (inscription sur place) – Stand Créations et partenaires – Zone de pique-nique – Foods trucks Buvette et restauration sur place toute la journée PASS SANITAIRE Nous vous tiendrons informé des évolutions concernant la crise sanitaire que l’on traverse actuellement. Notre partenaire PlugPharm sera présent à l’entrée du festival pour réaliser gratuitement des tests antigénique afin d’avoir accès aux festivités (résultats en 15 min) Accès et toilette PMR pour le festival Plus d’informations à venir

Prévente 5.99€ / Gratuit pour les -12 ans / 7€ sur place

♫♫♫

Parc du Couloubleau (Jouques) 13490 Jouques Jouques Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T13:00:00 2021-09-25T23:30:00