Joujouthèque géante Centre Social et Culturel Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Joujouthèque géante Centre Social et Culturel, 5 février 2022, Bègles. Joujouthèque géante

le samedi 5 février à Centre Social et Culturel

La ludothèque du Centre Social et Culturel l’Estey vous invite à sa **joujouthèque géante.** 300m² de jeux dédiés aux 0-5 ans parcours de motricité, piscines à balles, jeux d’éveils, déguisements, jeux de constructions…

Gratuit, pass sanitaire nécessaire

Venez vous amuser avec vos enfants. Centre Social et Culturel 20 rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T12:00:00;2022-02-05T16:00:00 2022-02-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Centre Social et Culturel Adresse 20 rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles Ville Bègles lieuville Centre Social et Culturel Bègles Departement Gironde

Centre Social et Culturel Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Joujouthèque géante Centre Social et Culturel 2022-02-05 was last modified: by Joujouthèque géante Centre Social et Culturel Centre Social et Culturel 5 février 2022 Bègles Centre Social et Culturel Bègles

Bègles Gironde