Joujou Théâtre Krapo Roy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Joujou Théâtre Krapo Roy, 9 février 2022, Nantes. 2022-02-09

Horaire : 14:30 15:00

Gratuit : non Tarif unique : 5 euros tout public JouJou qu’est-ce que c’est ? JouJou c’est un spectacle sur la poésie contemporaine, mais pas chiant. JouJou c’est un truc qui peut se voir quand tu es petit, mais aussi quand tu es grand. JouJou c’est un tas d’emplis entremêlé de jeux en plastique avec des sons douteux, de tables et des synthés simplistes. JouJou, c’est deux amis dans une chambre qui se laissent rêver. Pour s’occuper, ils prennent tout ce qui leur passe sous la main : des jeux, des poèmes, des instruments. Ils se laissent traverser par la vie, pour tuer le temps…. L’air de rien, avec des mots simples, JouJou nous embarque dans notre intime, nous questionne sur les rêves que l’on réalise ou que l’on abandonne au bord du lit… Ce spectacle est à regarder en famille, la poésie est avant tout un regard que l’on porte sur les choses, chacun, à l’endroit de sa vie, fera exister ce spectacle à sa façon. Théâtre Krapo Roy adresse1} Centre-ville Nantes 44000

http://www.kraporoy.fr 0987403333 https://www.kraporoy.fr/evenement/joujou/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Krapo Roy Adresse 26 rue Léon Jamin Ville Nantes Age maximum tout public lieuville Théâtre Krapo Roy Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre Krapo Roy Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Joujou Théâtre Krapo Roy 2022-02-09 was last modified: by Joujou Théâtre Krapo Roy Théâtre Krapo Roy 9 février 2022 Nantes Théâtre Krapo Roy Nantes

Nantes Loire-Atlantique