Jouir de nos corps Cie l’Un femme Lieu-dit La Calanque Saint-Fargeau, samedi 27 juillet 2024.

Jouir de nos corps Cie l’Un femme Lieu-dit La Calanque Saint-Fargeau Yonne

Spectacle-conférence gesticulée. Pourquoi nos corps sont-ils encore si mal connus, et nos sexes particulièrement ? En partant de son vécu personnel, Marion tente de détricoter l’histoire pour comprendre pourquoi et comment les institutions médicales et religieuses ont dépossédé les femmes de leurs corps et de leurs sexualités. Un spectacle percutant, sensible, drôle et éducatif qui vient briser les tabous. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 21:00:00

fin : 2024-07-27

Lieu-dit La Calanque Guinguette en Scène

Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

