[Rendez-vous d’Exception] Atelier confection JOUFFRE, 31 mars 2023, Villeurbanne. [Rendez-vous d’Exception] Atelier confection 31 mars et 1 avril JOUFFRE Venez découvrir notre manufacture lyonnaise et notre bureau d’études lors d’un Rendez-vous d’Exception Chez Jouffre, nous avons toujours œuvré pour la transmission de nos savoir-faire, préservant ainsi les métiers d’art que nous affectionnons tant et qui nous rassemblent. Dans les ateliers de Lyon, New-York et Rabat se perpétue la grande tradition du métier de tapissier. Façonnés à la main par les meilleurs artisans, rideaux, coussins, dessus de lit, fauteuils de style ou canapés contemporains partiront habiller les plus beaux intérieurs de la planète. Dates des Rendez-vous d’Exception : Vendredi 31 mars – 13h30 à 15h30 Samedi 1 avril – 9h à 11h Au programe :

Durant cet atelier qui vous sera proposé, nous vous ouvrons nos portes en toute transparence pour partager, avec vous, le quotidien de notre Maison. Nos tapissières vous accompagneront à la réalisation d’un coussin avec une finition passepoil ou de passementerie. Conditions de réservation :

Pour vous inscrire : https://forms.gle/riPbLfD3FM9nYUsJ7

Pour vous inscrire : https://forms.gle/riPbLfD3FM9nYUsJ7

Pour plus de renseignements : hugo@jouffre.com

JOUFFRE
47 Rue Alexis Perroncel
69100 Villeurbanne

