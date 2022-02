Jouez pour en savoir plus sur le cochon Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Découvrez ce que mangent les cochons et fabriquez vous-même une ration avec nos céréales grâce à notre animation Fabrique ton aliment. Jouez sur nos bornes tactiles et découvrez les différentes salles d’un élevage avec un jeu à découvrir dans chaque salle. Un Cochon qui Rit ® géant vous attend pour un quizz sur l’univers du cochon. Sans oublier des lots à gagner pour nos visiteurs avec le quizz du Porc Français ! alimentation des cochons, élevage des animaux et quizz pour en savoir plus ! Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:30:00 2022-02-26T19:00:00;2022-02-27T09:30:00 2022-02-27T19:00:00;2022-02-28T09:30:00 2022-02-28T19:00:00;2022-03-01T09:30:00 2022-03-01T19:00:00;2022-03-02T09:30:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-03T09:30:00 2022-03-03T19:00:00;2022-03-04T09:30:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T09:30:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T09:30:00 2022-03-06T19:00:00

