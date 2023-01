JOUEZ LE MUSÉE AU DÉ ! Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Catégories d’Évènement: Mayenne

Thorigné-en-Charnie

JOUEZ LE MUSÉE AU DÉ ! Thorigné-en-Charnie, 13 février 2023, Thorigné-en-Charnie . JOUEZ LE MUSÉE AU DÉ ! 650 chemin de la Roche Brault Musée de Préhistoire Vallée des grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie Mayenne Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault

2023-02-13 10:30:00 – 2023-02-13 12:00:00

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault

Thorigné-en-Charnie

Mayenne Le musée se transforme en plateau de jeu ! Quatre joueurs ou équipes se défient dans le musée. Des questions, des épreuves de dessin ou de mime et le chronomètre qui tourne. Le premier arrivé avant le gong final a gagné ! Réservation et paiement en ligne. JOUEZ LE MUSÉE AU DÉ ! Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Thorigné-en-Charnie Autres Lieu Thorigné-en-Charnie Vallée des grottes de Saulges Adresse Thorigné-en-Charnie Mayenne Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Ville Thorigné-en-Charnie lieuville Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Departement Mayenne

Thorigné-en-Charnie Vallée des grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thorigne-en-charnie/

JOUEZ LE MUSÉE AU DÉ ! Thorigné-en-Charnie 2023-02-13 was last modified: by JOUEZ LE MUSÉE AU DÉ ! Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Vallée des grottes de Saulges 13 février 2023 650 chemin de la Roche Brault Musée de Préhistoire Vallée des grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie Mayenne mayenne Thorigné-en-Charnie

Thorigné-en-Charnie Mayenne