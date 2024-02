Jouez en famille Amilly, vendredi 1 mars 2024.

Jouez en famille Amilly Loiret

Venez jouer en famille à la médiathèque.

Ludothèque et médiathèque s’unissent pour un moment convivial et familial autour du jeu de société.

Renouez avec le plaisir de jouer en famille ! Des jeux de société pour tous les âges, avec une séance

co-animée par les bibliothécaires et ludothécaires de la ville. De quoi se défier ou collaborer dans la bonne humeur. A partir de 4 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 10:00:00

fin : 2024-03-01 12:00:00

56 Rue des Droits de l’Homme

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire mediatheque.amilly@agorame.fr

L’événement Jouez en famille Amilly a été mis à jour le 2024-01-30 par OT MONTARGIS