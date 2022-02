Jouez avec Anuki Fillinges Fillinges Catégories d’évènement: Fillinges

Haute-Savoie

Jouez avec Anuki Fillinges, 2 février 2022, Fillinges. Jouez avec Anuki Médiathèque de Fillinges 70 Chemin de la Ferme Saillet Fillinges

2022-02-02 15:00:00 – 2022-02-02 16:30:00 Médiathèque de Fillinges 70 Chemin de la Ferme Saillet

Fillinges Haute-Savoie Fillinges La médiathèque vous propose de découvrir ou redécouvrir) la bande dessinée sans parole Anuki à travers un kamishibaï (petit théâtre japonais) et de nombreux jeux inspirés de la BD. mediatheque@fillinges.fr +33 6 73 53 36 09 https://bibliotheque.cc4r.fr/ Médiathèque de Fillinges 70 Chemin de la Ferme Saillet Fillinges

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Fillinges, Haute-Savoie Autres Lieu Fillinges Adresse Médiathèque de Fillinges 70 Chemin de la Ferme Saillet Ville Fillinges lieuville Médiathèque de Fillinges 70 Chemin de la Ferme Saillet Fillinges Departement Haute-Savoie

Fillinges Fillinges Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fillinges/

Jouez avec Anuki Fillinges 2022-02-02 was last modified: by Jouez avec Anuki Fillinges Fillinges 2 février 2022 Fillinges Haute-Savoie

Fillinges Haute-Savoie