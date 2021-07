Guise Le Familistère de Guise Aisne, Guise Jouez au chemin de fer : figure de la réforme sociale Le Familistère de Guise Guise Catégories d’évènement: Aisne

Selon Godin, le chemin de fer favorise l’échange et la rencontre entre les classes sociales. Le chemin de fer est la matérialisation d’une innovation technologique au service de l’intérêt commun. Ce « Jeu du chemin de fer» du milieu du XIXe siècle, époque où les gares deviennent le «théâtre» de la vie moderne, a été réalisé d’après l’idée d’un homme de l’art, Ernest Henry, chef du Mouvement du chemin de fer de Nancy à Sarrebruck, et inventeur d’un système de traverses métalliques. Chaque case du jeu présente un des éléments du puzzle fonctionnel pour aboutir à la «gare extrême» aux allures de Crystal Palace. Les nouveaux équipements, jusque-là inconnus, sont légendés : stations, tunnels, ponts, aiguillage, château d’eau, maison de garde, plaque tournante, signalisation, types de wagons… Le jeu remplit son rôle auprès d’un public attiré par le spectacle de la technique : éduquer et amuser. Prêt·e pour le voyage? Selon Godin, le chemin de fer favorise l’échange et la rencontre entre les classes sociales. Le Familistère de Guise Place du Familistère – 02120 Guise Guise Aisne

