du vendredi 8 avril au dimanche 10 avril à Cité des sciences et de l’Industrie

Venez découvrir le jeu de course Trackamania sans aucun repère visuel. Pilotez une voiture et essayez de faire le meilleur temps sans heurter les murs ni sortir de la piste. rtha France developpe un dispositif aidant les non-voyants et mal-voyants à percevoir leur environnement. Il transmet des images au cortex visuel du cerveau par l’intermédiaire de capteurs sensoriels. PEGI 3 Venez découvrir le jeu de course Trackamania sans aucun repère visuel. Pilotez une voiture et essayez de faire le meilleur temps sans heurter les murs ni sortir de la piste. PEGI 3 Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T11:00:00 2022-04-08T12:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T19:00:00

