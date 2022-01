Jouez à la médiathèque Médiathèque d’Amilly Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Jouez à la médiathèque Médiathèque d’Amilly, 11 février 2022, Amilly. Jouez à la médiathèque

Médiathèque d’Amilly, le vendredi 11 février à 10:00

Partagez un moment ludique pour tous (à partir de 4 ans). Les enfants devront être accompagnés d’un adultre. Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles. Respect du protocole sanitaire en vigueur.

Entrée libre

Avec la ludothèque Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly Loiret

2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T12:00:00

