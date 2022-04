Jouez à la Mairie! Mairie place du Dr Lazare Goujon 69100 Villeurbanne, 25 mai 2022, Villeurbanne.

Le 25 mai prochain, de 10h à 21h, la Mairie ouvre ses portes pour accueillir des activités ludiques accessibles à toute la famille et à tous les âges. La “Fête des Jeux” est portée par la Mairie de Villeurbanne et plusieurs acteurs du jeu de l’agglomération afin de mettre en avant l’écosystème de la création de jeux de toutes sortes (jeux de société, jeux vidéos…). Le jeu est un objet culturel qui peut avoir une vocation artistique ou esthétique. Dans toutes les cultures du monde, le jeu existe pour rassembler et rapprocher les personnes. La Fête des Jeux est le moment convivial par excellence, conçue pour que tout le monde puisse trouver son bonheur : – Jeux de société en libre accès, avec la présence de plusieurs créateurs locaux de jeux – Jeux vidéos en libre accès avec des jeux d’arcade et des démonstrations de jeux en réalité virtuelle – Jeux d’extérieur sur le parvis de la Mairie – Et d’autres surprises ! Et, sur inscription (précisions à venir), toute l’après-midi : – Des séances d’initiation au jeu de rôle assurées par des professionnels – Des sessions d’Escape Game avec un final grandiose dans le bureau du Maire – Des parties de jeu de société animées par les élus municipaux de la Ville

Mairie place du Dr Lazare Goujon 69100 Villeurbanne



