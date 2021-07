JOUEZ 24H AU MÖLKKY Le Mans, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Mans.

JOUEZ 24H AU MÖLKKY 2021-07-10 14:00:00 – 2021-07-11 14:00:00 Stade de Californie Rue Henri Champion

Le Mans Sarthe

Jouez 24H au Mölkky

L’épreuve Jouez 24H au Mölkky 2021

est une compétition d’équipage de 3 à 6 joueurs

mais se déroulant en triplette puis en individuel et en doublette.

(Nombre d’équipe limité à 32)

Chaque équipage est composé de 3, 4, 5 ou 6 joueurs (le nombre de joueurs par équipage évolue en permanence suivant la phase de jeu en cours sur le mölkkydrome et avec possibilité de relais).

Cette épreuve se déroule sur 24 heures consécutives,

les samedi 10 et dimanche 11 Juillet 2021 au mölkkydrome du Complexe Sportif La Californie au Mans.

Tout comme les 24 Heures qu’on connaît tous, c’est une course, mais une course aux points.

Chaque match se déroulera en 2 manches sèches.

Les points marqués seront tous comptés et à chaque fois additionnés aux points de bonus :

4 « mölkky » pour chaque victoire,

2 « mölkky » pour chaque match nul,

1 « mölkky » pour chaque défaite.

Il faut marquer le plus de « mölkky » possible mais il y a également une question de rapidité, plus on enchaine les matchs plus on ramène de points.

Pour les Inscriptions, c’est pas compliqué il suffit de demander son bulletin d’engagement par mail lemanssarthemolkky@gmail.com, c’est 45€ par équipe.

En piste…!!! A vous de jouer

lemanssarthemolkky@gmail.com +33 6 26 06 92 40

Jouez 24H au Mölkky

L’épreuve Jouez 24H au Mölkky 2021

est une compétition d’équipage de 3 à 6 joueurs

mais se déroulant en triplette puis en individuel et en doublette.

(Nombre d’équipe limité à 32)

Chaque équipage est composé de 3, 4, 5 ou 6 joueurs (le nombre de joueurs par équipage évolue en permanence suivant la phase de jeu en cours sur le mölkkydrome et avec possibilité de relais).

Cette épreuve se déroule sur 24 heures consécutives,

les samedi 10 et dimanche 11 Juillet 2021 au mölkkydrome du Complexe Sportif La Californie au Mans.

Tout comme les 24 Heures qu’on connaît tous, c’est une course, mais une course aux points.

Chaque match se déroulera en 2 manches sèches.

Les points marqués seront tous comptés et à chaque fois additionnés aux points de bonus :

4 « mölkky » pour chaque victoire,

2 « mölkky » pour chaque match nul,

1 « mölkky » pour chaque défaite.

Il faut marquer le plus de « mölkky » possible mais il y a également une question de rapidité, plus on enchaine les matchs plus on ramène de points.

Pour les Inscriptions, c’est pas compliqué il suffit de demander son bulletin d’engagement par mail lemanssarthemolkky@gmail.com, c’est 45€ par équipe.

En piste…!!! A vous de jouer

dernière mise à jour : 2021-06-28 par