JOUEURS Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

JOUEURS Fécamp, 26 avril 2022, Fécamp. JOUEURS Théâtre Le Passage 54 rue Jules Ferry Fécamp

2022-04-26 – 2022-04-26 Théâtre Le Passage 54 rue Jules Ferry

Fécamp Seine-Maritime La création des Maladroits Joueurs met en lien la grande et la petite histoire, utilise la fiction et des matériaux documentaires pour raconter de nouveau une mésaventure en prise avec le monde d’aujourd’hui, celle de deux amis confrontés au conflit israélo-palestinien. Youssef, franco-palestinien, a grandi en France et comme souvenir de la Palestine, a juste eu un jeu d’échecs offert par son grand-père Mahmoud. Il décide d’aller à la rencontre de ce dernier dans ce pays qu’il connait à peine, en compagnie de son ami Thomas. Mais à la frontière, Youssef se verra refuser l’entrée en Israël. Va alors commencer un voyage vécu à distance via Thomas. Que va-t-il découvrir ? Comment la relation entre ces deux amis va évoluer ? Le jeu d’échecs est central, comme structure du récit, chaque figure représentant un personnage. Pour la compagnie Les Maladroits, le théâtre d’objet peut être ce que le roman graphique est à la littérature. Leurs manuscrits sont quasiment incompréhensibles si l’image et l’objet ne sont pas accolés au texte. Mardi 26 avril à 20h30

Théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry, 76400 Fécamp La création des Maladroits Joueurs met en lien la grande et la petite histoire, utilise la fiction et des matériaux documentaires pour raconter de nouveau une mésaventure en prise avec le monde d’aujourd’hui, celle de deux amis confrontés au conflit… info@theatrelepassage.fr +33 2 35 29 22 81 https://www.theatrelepassage.fr/ La création des Maladroits Joueurs met en lien la grande et la petite histoire, utilise la fiction et des matériaux documentaires pour raconter de nouveau une mésaventure en prise avec le monde d’aujourd’hui, celle de deux amis confrontés au conflit israélo-palestinien. Youssef, franco-palestinien, a grandi en France et comme souvenir de la Palestine, a juste eu un jeu d’échecs offert par son grand-père Mahmoud. Il décide d’aller à la rencontre de ce dernier dans ce pays qu’il connait à peine, en compagnie de son ami Thomas. Mais à la frontière, Youssef se verra refuser l’entrée en Israël. Va alors commencer un voyage vécu à distance via Thomas. Que va-t-il découvrir ? Comment la relation entre ces deux amis va évoluer ? Le jeu d’échecs est central, comme structure du récit, chaque figure représentant un personnage. Pour la compagnie Les Maladroits, le théâtre d’objet peut être ce que le roman graphique est à la littérature. Leurs manuscrits sont quasiment incompréhensibles si l’image et l’objet ne sont pas accolés au texte. Mardi 26 avril à 20h30

Théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry, 76400 Fécamp Théâtre Le Passage 54 rue Jules Ferry Fécamp

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Théâtre Le Passage 54 rue Jules Ferry Ville Fécamp lieuville Théâtre Le Passage 54 rue Jules Ferry Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

JOUEURS Fécamp 2022-04-26 was last modified: by JOUEURS Fécamp Fécamp 26 avril 2022 Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime