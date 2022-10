JOUEURS – COMPAGNIE LES MALADROITS, 18 octobre 2022, .

JOUEURS – COMPAGNIE LES MALADROITS



2022-10-18 – 2022-10-18

Israël-Palestine, de nos jours. Thomas rentre de Cisjordanie et retrouve son ami, Youssef, dans son atelier en France. Commence alors un voyage immobile : comme un besoin d’engagement pour l’un, comme une quête d’héritage pour l’autre.

Comment partager ce voyage sans trahir la réalité ? Jouer pour comprendre, jouer pour exister, raconter, inventer, tricher parfois, perdre et rejouer encore. Le voyage de Thomas est une plongée dans l’histoire palestinienne d’hier et d’aujourd’hui.

Thomas et Youssef construisent leur histoire avec du bois, des briques, des théières, avec ce qu’ils ont sous la main. La question palestinienne est une inlassable histoire de construction et de destruction. Il restera des fragments, des éclats, de la poussière et peut-être une utopie.

dernière mise à jour : 2022-10-04 par