Joueurs – Compagnie Les Maladroits – Saison Capellia Capellia, 7 avril 2022, La Chapelle-sur-Erdre.

2022-04-07

Horaire : 20:30

Gratuit : non 8 € à 12 €BILLETTERIE :- www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia- à Capellia, chemin de Roche Blanche à La Chapelle sur Erdre – 02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr (du mardi au vendredi 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h)

Théâtre d’objets. La compagnie les Maladroits présente le nouveau volet d’une trilogie abordant les périodes de l’histoire qui ont vu naître des utopies collectives et une volonté radicale de changer la société. Après “Frères” (2016) qui narrait la guerre d’Espagne, puis “Camarades” (2018) qui abordait le féminisme dans les années 1970, ce sera “Joueurs” (création 2021). Ce nouvel acte se joue aujourd’hui à travers l’histoire de deux amis. Sur les traces de sa famille, Youssef part en Palestine pour rejouer une dernière partie d’échecs avec son grand-père. Accompagné de son meilleur ami Thomas, il vivra un voyage auquel il ne s’attendait pas. Plongés dans un échiquier géopolitique qui les dépasse, les deux amis empruntent des chemins différents, entre activisme artistique et politique. Texte et mise en scène : Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno WögerbauerJeu : Benjamin Ducasse et Hugo Vercelletto Public : tout public, à partir de 13 ans Dans le cadre de Saperlipuppet, festival de marionnettes et objets manipulés.

