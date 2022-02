Joueurs – Compagnie Les Maladroits Le Nouveau Théâtre, 21 mai 2022, Châtellerault.

Joueurs – Compagnie Les Maladroits

Le Nouveau Théâtre, le samedi 21 mai à 21:30

Youssef est d’origine palestinienne. Il a grandi en France. Son père ne lui a rien transmis de la Palestine, ni la langue, ni l’histoire. À la fin de ses études, avec son meilleur ami Thomas, il décide de partir en Palestine pour retrouver son grand-père Mahmoud. À la douane de Tel Aviv, Youssef se verra refuser l’entrée en Israël. Thomas quant à lui passera. Cette quête d’héritage se transformera en voyage empêché, en road-trip à distance vécu par Youssef. Joueurs est une histoire d’amitié mais aussi et surtout un passionnant portrait de la Palestine. Sur scène, du bois, des briques, des marteaux, car ce conflit est une inlassable histoire de construction et de destruction. Un théâtre bricolé dans un atelier, où il sera question de frontières et de douane, de figures palestiniennes et israéliennes, où il sera question d’engagement, d’action politique et artistique, d’un conflit lointain et centenaire pour lequel il est bien difficile de prendre parti. Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans (ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Tarif: 6/12/17€, Pass triptyque Frères/ Camardes/ Joueurs:33€

Au-delà des frontières

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



