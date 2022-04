Joueurs

Joueurs, 7 mai 2022, . Joueurs

2022-05-07 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-07 COPRODUCTION.

Joueurs clôture le cycle consacré aux générations et à leur engagement. Quel engagement pour ceux qui ont aujourd’hui 30 ans ?

En 2014, Hugo reçoit un appel. On lui demande s’il peut accueillir chez lui, Wajdi, un jeune palestinien,… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville